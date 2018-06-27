（中央社記者陳葦庭台北2018年6月27日電）桃園市機師職業工會將從7月16日起罷工投票，對此，長榮航空和華航都表示，盼雙方能持續溝通，理性思考。



不滿雙方的勞資調解都失敗，桃園市機師職業工會今天舉行「 爭取保障飛安、改善過勞訴求 一再落空，機師職業工會旗下華航、長榮分會將共同舉行罷工投票」記者會，宣布將從7月16日至8月6日期間，共同舉行罷工投票，若投票通過將提前預告罷工時程。



對此，長榮航空今天發布聲明表示，桃園市機師工會日前向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，分3次調解，調解內容多與機師之薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等議題相關，當中3項與飛航安全相關議題，公司與機師的立場目標一致。



長榮航空說，公司現行作法與機師工會的期待相當接近，原有機會達成合意，但桃園市機師工會堅持安全相關議題需與其他議題以包裹式方式要求公司全數同意，致使雙方無法繼續協商，若機師工會願意繼續協商，針對飛安議題雙方已有共識部分，應可很快取得具體結論。



華航也發布聲明說，公司於2015年與桃園市機師工會簽訂7項協議後，已大幅度調整機師勞動條件，並自2016年2月起與機師工會共同召開17次團體協約協商會議。



華航說明，2017年9月機師工會以華航公司解僱工會酒測未過的傅姓代理理事長為由，片面取消協商，公司雖釋出善意多次去函要求恢復團協協商，但機師工會以尚處於不當勞裁調查期間，婉拒復談，協商進度停滯之責應不能歸屬華航。



華航表示，公司積極展現溝通誠意，同時先履行部分已達成共識且尚未簽訂團協項目，工會不願接受協商，不時以罷工為手段混淆事實，盼各界理性思考。



華航強調，公司希望勞資維持理性溝通，秉持共榮原則以達成共識。