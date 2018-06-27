（中央社記者韓婷婷台北2018年6月27日電）歸檔光碟（AD）冷儲存大商機出現，讓苦蹲18年寒窯的錸德(2349)意外翻身，頓時成為外資法人追逐的熱門標的個股，除了國內法說會一場接著一場外，睽違10年的海外法說會也在上週登場。



錸德今天受凱基證券之邀參與投資論壇，火熱程度可說是緊接在被動元件族群之後，近來也有不少法人報告出爐，目標價已見到3字頭以上。



受惠產業秩序逐步改善，光碟片價格也持續看漲，繼年初一波強勁調漲後，預計7月開始將會有新一波漲價啟動，為後續營運帶來正面效益。



「低價減資股」、「冷門產業大翻身」、「漲價題材」、「產業秩序轉趨正常」....等等的特色，似乎與被動元件有著異曲同工之妙，在股后效應下，光碟產業近來格外受到市場關注，繼之前受到彭博關注報導後，也引發海內外法人積極拜訪，顯然已晉身為超熱門標的。



今年以來錸德股價從4.66元最高來到19.65元，漲幅高達321%，按昨天收盤價15.05元計算，漲幅則為230%，擠進前5大飆股之列。中環（2323）今年以來最高來到14.15元，最大漲幅232%，截至26日漲幅也有113.88%，同樣是今年熱門飆股。



錸德近3個交易日出現漲多後的快速修正後，見到特定買盤積極進場，推升股價止穩翻揚，今天早盤股價一度衝上16.15元，漲幅一度達7.3%。



「光碟片」，一個沒落超過10年，幾乎沒有太多法人關注，也沒有專屬研究員的產業，一時間，因為雲端儲存的新商機出現，讓次世代規格的「AD」搭上雲端列車，造就了光碟產業鹹魚大翻身的契機。



依照使用程度的不同可以區分為熱資料、溫資料和冷資料，而熱資料建議通常使用SSD和RAM來儲存、溫資料通常使用HDD來儲存、而冷資料目前主流使用IBM研發的Tape系統來儲存。



法人表示，隨Panasonic和Sony推出300GB以上的歸檔光碟，以使用超過20年為假設前提下，光碟儲存的總營運成本最具優勢，並預期將逐步取代Tape為主流冷資料的儲存裝置。



AD歸檔光碟是由Panasonic與Sony共同聯合制訂開發，專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟。在2015-2016年間發表，2017年才陸續商業化，是最新的技術。提供大型雲端資料中心線下「冷儲存」的新需求。