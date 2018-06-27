（中央社記者溫貴香台北27日電）立法院長蘇嘉全今天表示，財團法人法草案經連日協商，今天將完成二、三讀，農田水利會改制為公務機關不受財團法人法規範，宗教團體是否排除或另以法律定之將作處理。



蘇嘉全上午邀朝野黨團進行最後一次財團法人法草案協商，因民進黨立法院黨團會議決定，將宗教財團法人排除財團法人法適用範圍，另以宗教團體法規範，且不訂日出條款；另一是政府捐助成立、後轉為民間的財團法人是否透過政府捐贈補回基金差額的方式，回歸政府管理，朝野交鋒、一度休息10分鐘。



蘇嘉全會後受訪表示，中午12時30分開始，院會進行財團法人法草案有共識條文的二讀，二讀結束進行保留條款廣泛討論、廣泛討論後進行保留條款的處理，剩下4條保留條款，今天將順利完成財團法人法草案的二、三讀。



蘇嘉全說，農田水利會已經改成公務機關就不在財團法人法規範（農田水利會排除條款）；另外，保留條款包括捐補回復為政府捐助的財團法人（買回機制）；宗教團體是否排除財團法人法規範或另以法律定之等條文。（編輯：謝佳珍）1070627