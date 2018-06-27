貿易戰疑慮亞股震盪 能源股隨油價走高中央社 (2018-06-27 12:52)
（中央社香港27日綜合外電報導）國際油價勁漲帶動亞洲能源股走高，但對貿易戰的恐懼卻令投資人不安，亞股今天震盪。
美國國務院警告盟友，若不在11月4日前停止向伊朗採購原油，將遭華府制裁後，國際兩大原油期貨雙雙走高。
市場分析師說，這項宣布雖不令人意外，但光是證實這件事，就足以把投資人推入「買進模式」。
布倫特原油期貨和西德州中級原油期貨昨天分別大漲超過2%和3%，激勵亞洲能源股今天走高。在港股掛牌的中國海洋石油勁揚超過5%；中國石油天然氣公司大漲超過2%；澳洲的伍德塞德石油公司(Woodside Petroleum)也走高。
然而，貿易情勢持續緊繃，投資人坐立難安等待最新發展。
新加坡外匯交易商萬達（Oanda）亞太交易主管殷尼斯（Stephen Innes）說，川普砲轟哈雷大衛森公司（Harley-Davidson），顯示不打算在他「美國優先」的強硬保護主義作法上讓步。
亞股跌多漲少，日股日經指數最新報挫0.23%；韓股Kospi指數跌0.02%；港股恆生指數挫0.58%；中國滬深300指數跌1.15%；澳洲股市上漲0.03%；紐西蘭股市上漲0.41%。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070627
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