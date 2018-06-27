（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄輕軌通車帶動沿線商業活絡發展，周邊地價也水漲船高，近來建商陸續申請土地增額容積，高雄捷運局估計，價金將近新台幣3億元。



「高雄市政府審查環狀輕軌增額容積申請案件許可要點」在今年初審議通過並公告上路施行，輕軌車站周邊的住宅、商業和特定專用區土地，可以申請提高基準容積量15%到30%。



高雄輕軌行經多個行政區，沿線尚有很多未建築開發土地，近來隨著商業活絡，預期發展快速，建商陸續提出增額容積申請，基地分別座落在苓雅、前鎮、鳳山和三民區，捷運局估計價金近3億元。



高雄市政府捷運工程局長吳義隆今天指出，增額容積以車站周邊400公尺、800公尺為範圍，可申請增加15%到30%的基準容積量。



捷運局已受理7件輕軌沿線增額容積申請案，捷運局科長王然興表示，除非申請案超過基準容積就要會同都市設計審查，否則一般增額申請經審查通過即可繳交價金。



吳義隆告訴中央社記者，第一筆輕軌容積價金已經在6月初進帳，約新台幣6000萬元，稍後還有1筆近1億元的價金。他表示，增額容積價金依規定應納入高雄市大眾捷運系統土地開發基金收入，挹注軌道工程興建。



環狀輕軌增額容積是依據中央核定的「高雄環狀輕軌捷運建設修正計畫」辦理，目的在鼓勵大眾運輸場站周邊土地提高使用強度，以落實大眾運輸導向發展的都市規劃目標。



高雄環狀輕軌全線22.1公里，目前通車的是第1階段8.7公里，第2階段輕軌仍興建中。（編輯：陳政偉/梁君棣）1070627