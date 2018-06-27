（中央社記者楊明珠東京27日專電）外交部長吳釗燮接受日媒專訪表示，美國川普政府高級官員訪台頻繁，有關軍售台灣一事，台美對話緊密。呼籲日本也與台灣進行安全保障對話，以因應中國軍事壓力與威脅。



日本「產經新聞」今天大幅報導專訪外交部長吳釗燮的內容。吳釗燮表示，日本與台灣同樣面臨中國軍事上的壓力與威脅，呼籲台日能進行安全保障對話。



產經指出，台灣與日本沒有邦交，高級官員要求雙方對話實屬罕見。但中國在台灣周邊的軍事動作頻頻，吳釗燮期盼台日進一步加強關係因應。



吳釗燮表示，鑑於中國海軍及空軍近年在西太平洋的活動已「常態化」，像是中國的軍機如果南下宮古海峽或從台灣、巴士海峽北上的話，將對日本造成威脅。



吳釗燮指出，台日的安全保障密不可分，期盼與日本在安全保障領域進行意見交換。他說，目前台灣與美國之間的安全保障合作非常密切，不應將是否有邦交列為安保對話的前提。如果日方不希望公開進行，安保對話也可以是非公開的方式，先透過窗口機關對話也行。



吳釗燮表示，美國川普政府高官頻頻訪台，比過去都多，去年6月川普還決定對台軍約14億2000萬美元的軍售。



有關今後的軍售，吳釗燮透露，台美對話非常緊密。美國政府高官的方針不是等台灣提出要求，而是美國會隨情況做衡量，這樣的狀態比以前理想。



美國國會這兩年來提出邀請台灣參加環太平洋聯合軍事演習（RIMPAC）」或美台聯合軍演的法案，最後雖未過關，但蔡英文政府認為這是美國國會挺台灣的象徵，對此表示歡迎。



產經指出，美國於1979年與台灣斷交時，制訂「台灣關係法」，是安保對話的法律根據。美國對台灣的窗口－美國在台協會（AIT）台北辦事處，2005年以後也派遣現役武官，目前有各軍種的武官做聯絡協調。



反觀，日本1972年與台灣斷交之後，失去雙方交流的法律依據，台日關係僅止於「非官方間的實務關係」，因此日本派至日本台灣交流協會台北事務所的只有一名退役自衛官而已。有關人士早就指出有必要增派「武官」。



吳釗燮另外強調，不與中國進行搶邦交國之戰。他批評中國陸續挖走台灣的邦交國是一種戰略，企圖抹煞台灣獨立存在的事實，但台灣不進行金錢外交或惡性的外交競爭。



他認為，若要開拓新的外交關係，可能被認為在國際社會上台灣與中國在競爭，這樣未必好。不過，他強調，台灣與非邦交國日本及歐洲的部分國家、這些對中國有所提防的「理念相近的國家」，關係愈來愈密切。



產經報導，前總統馬英九政府接受「一個中國」原則的「九二共識」，兩岸關係獲得改善，但吳釗燮表示，台灣不受中國統治，中國限縮了「一個中國」原則的解釋空間，台灣人民無法接受。（編輯：屈享平）1070627