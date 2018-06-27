朱立倫：盼國民黨在吳敦義領導下團結勝選中央社 (2018-06-27 12:45)
（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長朱立倫今天受訪談到中國國民黨黨務話題時表示，這個時候不需要製造任何的紛擾，國民黨現在在主席吳敦義的領導下，希望能夠團結勝選。
朱立倫上午參加新北市「幸福新民報」節目開播記者會，會後受訪時有媒體詢及黨內有關主席吳敦義的傳聞，及不少縣市首長參選人找前立法院長王金平請益的意見，朱立倫答說，絕對不是事實。
同時，朱立倫表示，國民黨在吳敦義的領導下，各縣市都在努力輔選，這個時候不需要製造任何的紛擾，不管是吳敦義也好，王金平也好，或者是任何一位人士，大家都有責任，共同來輔選。
朱立倫強調，國民黨現在在吳敦義的領導下，希望能夠團結勝選。這個時候製造任何的矛盾，只會親者痛、仇者快；這個時候唯一的一件事情就是團結勝選，重要的是讓民眾看到國民黨參選人的執政能力絕對強過民主進步黨的參選人。（編輯：梁君棣）1070627
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