（中央社紐約27日綜合外電報導）根據國際特赦組織今天公布的報告，緬甸軍事首長與其他高級軍官監督軍方對洛興雅穆斯林發動「系統性」攻擊，指控他們犯下違反人道罪，呼籲國際刑事法院起訴。



緬甸去年8月展開軍事鎮壓，迫使70多萬名洛興雅穆斯林逃出若開邦（Rakhine），聯合國表示這是「種族清洗的教科書範例」。



緬甸軍方否認是針對沒有國家的洛興雅穆斯林，聲稱是在保護自己別受到2017年8月攻擊警察哨所的穆斯林好戰分子襲擊。



不過，國際特赦組織（Amnesty International）新發布的報告說，軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）與另12名高階軍方和安全官員，監督經過精心策劃的若開邦暴力行動。洛興雅穆斯林在若開邦向來遭到邊緣化。



報告說：「緬甸安全部隊非法殺害數以千計的洛興雅穆斯林，透過慘無人道的系統性行動，對洛興雅人口進行種族清洗。」



國際特赦組織也指控安全部隊從事性暴力、虐待、強制遷徙、焚燒市場與農田，讓社區民眾挨餓，逼得他們逃往他處。



報告說：「根據國際法，這些罪行等於犯下違反人道罪，因為這是在針對洛興雅人口的廣泛系統性攻擊中犯下。」



報告說，一些高階軍事人物與邊界防衛警察看著旗下單位直接從事據稱的暴行，其他人知道下屬所為，卻沒有出手干預、制止或懲罰這些罪行。



路透社報導，國際特赦組織呼籲聯合國安全理事會將報告結果提交國際刑事法院（International Criminal Court）、對緬甸實施「全面的武器禁運」並向高階官員祭出金融制裁。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070627