禽蛋芬普尼首訂限量標準 29日上路中央社 (2018-06-27 12:36)
（中央社記者張茗喧台北27日電）台灣去年在雞蛋中發現不得檢出的農藥芬普尼，引爆食安危機。食藥署考量蛋雞可能透過飼料吃下微量芬普尼，才會影響雞蛋，因此今天宣布將禽蛋芬普尼標準訂為0.01ppm，新制29日上路。
根據現行規定，農藥芬普尼不得用於家禽類動物，禽蛋中也不得檢出芬普尼，凡是超過0.005ppm都屬違規，直到去年全球爆發芬普尼毒蛋事件，台灣也遭波及，國內超過50萬顆雞蛋遭封存銷毀。
不過，行政院農業委員會認為標準太嚴，向衛生福利部食品藥物管理署提議放寬，去年11月召開專家會議，會中討論台灣民眾禽蛋攝食量，並考量家禽飼料從國外進口前就已殘留芬普尼，決議雞、鴨、鵝等家禽蛋的芬普尼限量放寬至0.01ppm。
食藥署今天透過新聞稿公告修正「動物產品中農藥殘留容許量標準」第3條。
食藥署食品組組長潘志寬受訪時表示，由於台灣多數蛋雞飼料是從國外進口，可能在進口時就有芬普尼殘留，因此蛋雞吃了以後，產出的雞蛋才會驗出芬普尼，根據過去調查，殘留量最多為0.1ppm，經評估後才決定將限量標準訂在0.01ppm。
潘志寬說，有民眾擔心雞農刻意在雞隻身上使用芬普尼除蟲，但既然雞吃下肚最多都僅有0.1ppm，若直接噴到身上等刻意使用的殘留量應更高，原則上都會超過這標準，若真有刻意使用應能透過檢驗揪出。
潘志寬指出，新規定將於29日正式上路，未來若驗出農藥超標將依食品安全衛生管理法開罰新台幣6萬至2億元罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因。（編輯：黃于）1070627
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