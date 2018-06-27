【財訊快報陳浩寧報導】良維( 6290 )對於今年下半年展望樂觀，董事長李淳正表示，今年下半年將陸續有新產品出貨，包含Server動力線及Type-C特殊線等產品，預計第三季小量出貨，第四季開始放量，其中在Server部份則為新客戶，將為今年主要的成長動能，在新客戶放量出貨下，今年Server營收占比有望達20%。



良維的Server動力線將直接交貨給美系大廠的Data Center，李淳正指出，該合作已準備逾兩年時間，預計於今年8月先出1000套，第四季逐步放量，目前共計有5000萬套的訂單，出貨份額約在5-7成左右，將在今、明兩年陸續出貨。



李淳正提到，一台Server需要16條動力線，此動力線的連接器為公司自行設計，可以有效降低成本，且在Server產品上需投入的研發及設備費用較低，再加上動力線為高單價、高毛利產品，有望帶動今年Server營收占比由去年的13%成長至20%。





