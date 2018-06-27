中國業績挹注＋Q3旺季來臨，法人估味全今年業績雙位數成長財訊快報 (2018-06-27 13:10)
【財訊快報劉居全報導】味全( 1201 )搶攻中國冷藏市場成效逐漸顯現，味全執行長蘇守斌表示，味全替中國星巴克代工冷藏咖啡杯已於6月開始出貨；而三重舊廠土地資產處理，目前仍持續洽談買家中；隨著中國年輕人消費力提升，中國大陸現在占味全營收比重已達55%，而中國味全今年前5月營收年增逾15%，隨著第三季旺季來臨，有利台灣及中國冷藏飲品銷售，加上進軍中國嬰兒奶粉市場，法人估味全今年整體營收年增將達雙位數。
蘇守斌指出，轉投資的中國味全已經開始幫中國星巴克代工冷藏咖啡，6月12日起在中國20個大城市便利超商上市，未來會擴大規模，而鮮奶未來有機會打入星巴克通路，目前還在洽談當中。
蘇守斌表示，中國味全布局鎖定低溫冷藏，明年廊坊廠會擴產，蘇州廠2019-2020年將擴產，廣州會在2018年先設生產線。
另外，蘇守斌表示，2018年起中國對於奶粉有新法規，面對中國嬰幼兒奶粉市場的競爭環境下，積極展開營養品事業轉型，味全旗下3大品牌配方已經完成中國官方註冊，依照產品價位分別在自營、中國總經銷及母嬰店3大通路銷售，由於中國政策利多加持，味全也努力調整布局，奶粉將成為推動味全營收、獲利成長的新動能。
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