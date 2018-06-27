▲批評衛福部對財團法人醫院亂象處理不力，醫改會赴監察院陳情檢舉。（CNEWS資料照/記者陳鈞凱攝）

匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導

長庚醫院急診醫師集體出走、馬偕醫院董事長與董事會互告，再到新光、振興、礦工醫院都傳治理爭議，點名近年一路連環爆的財團法人醫院亂象，醫改會今（27）日號召20多個醫護、病友等團體，到監察院陳情，指本應負責督導的衛福部卻「事前沒查到、事發沒下文、事後沒結案」根本涉及違法失職。

醫改會董事長劉淑瓊一一細數，長庚醫院急診集體離職潮、遭疑濫用子宮鏡檢查，馬偕醫院董事會、董事長之爭，新光醫院遭爆使用關係企業無照透析用水系統，礦工醫院高層遭爆收回扣以及振興醫院捲入婦聯會黨產爭議，再再顯示主管機關對財團法人醫院弊端處理不力。

舉長庚案為例，劉淑瓊不滿，衛福部去年7月成立調查小組、11月調查報告出爐，要求長庚1個月內提送改善報告，但7個月過去了，長庚案至今仍沒再度訪查結案？讓身為調查小組一員的她質疑，難道是衛福部想以拖待變？還是長庚大到不能管？

劉淑瓊強調，醫療法明定，財團法人醫院如果辦理不善，中央主管機關得視其情節予以糾正、限期整頓改善、停止其全部或一部分門診或住院業務，甚至可命其停業或廢止其許可，明明有許多霹靂手段可用，卻長年坐視亂象不管，監察院有必要介入調查。

衛福部醫事司長石崇良則回應，有關強化醫療財團法人管理，衞福部已經提出醫療法修正案，強化董事會治理、資訊透明公開及社會責任。

石崇良說，針對重大醫療事故部分，為了強化系統除錯機制，衛福部也提出醫療事故預防及爭議處理法，未來將要求醫療機構主動通報，並仿飛安事故啓動外部調查，公布結果，而這2個法案均已經立法院審查，希望能在下會期二、三讀通過後即可施行。

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