匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

今年一月Facebook宣布公司將全面禁止加密貨幣相關的所有廣告，避免用戶遭受貨幣所帶來的風險。針對這項禁令，Facebook終於在今（27）日開了綠燈，Facebook表示，正在解除加密貨幣廣告禁令，但關於首次代幣發行（ICO）的相關廣告仍被禁止。

過去一年裡，加密貨幣在世界各地造成了狂熱卻缺乏監管，隨之而來的便是有心人士藉此進行詐欺；該禁令通過時，Facebook產品管理負責人羅布列森（Rob Leathern）表示，「這一項政策是經過我們仔細思考過的，我們正在努力發現詐欺和誤導廣告，但可能會在未來的某一個時刻再度調整該政策。」

Facebook終於在今日宣布對加密貨幣的廣告禁令開綠燈，不過前提是欲投放的用戶得先提交申請，必須將執照訊息以及加密貨幣是否有在公開市場上交易等資訊寫清楚，官方進行審查並通過後才能夠上線，不過ICO相關的廣告仍被禁止。

今年一月Facebook宣布禁止加密貨幣相關的廣告後，科技公司包含Google、Twitter也都相繼跟進，不過隨著相關制度越發完善，這項禁令似乎也正慢慢被放寬。

此外，Facebook還在上個月成立了新的區塊鏈業務部門，由先前負責監督Facebook消息應用程式Messenger的消息產品副總裁David Marcus負責領導。外媒推測，Facebook會如此大動作，即是希望挽回先前數據外洩事件後用戶所失的信心，希望藉此解決數據安全性的問題。

最後，Facebook還可能製作自己的加密貨幣，可能會將其分發給股東和用戶，或者當用戶在該平台上發布了一則達到某種參與度標準的貼文，該用戶將會獲得加密貨幣作為獎勵，透過此種獎勵機制，將用戶留在Facebook上。

消息來源：techcrunch

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