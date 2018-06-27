匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

去（2017）年Uber經歷了許多風霜，再加上與倫敦政府間的法規監管問題，讓倫敦當局決定不再發照給Uber，雙方拉扯了近一年，Uber終於在昨（26）日的倫敦上訴案中獲勝，倫敦法院批准Uber新的15個月營運執照，雖然時間仍不長，但他們將能在相當重要的歐洲市場繼續耕耘。

倫敦交通局於去年九月決定不續發Uber的營運執照。倫敦交通局指出，Uber沒有對於司機的犯罪行為即時匯報、也拒絕向當局提供司機的醫療及體檢報告，並使用內建軟體Greyball來躲避政府調查等行為，都是缺乏企業責任的表現，不適合繼續擁有營業執照。

Uber在去年10月宣布對這項裁定提出上訴，並在今日成功勝訴。倫敦地方法院治正式批准Uber新的15個月營運執照，不過條件是，Uber得每半年提出一次營運數據，並且得遵守一些措施，包含司機涉及犯罪的行為、用戶的投訴以及乘客數據等等。

倫敦交通局表示，我們對Uber的立場已經轉變為中立的態度；而這可能是因為在倫敦當局決定撤銷Uber營運執照時，Uber祭出了一些改善措施，其中包括Uber正式讓「911警報」功能於全美上線，用戶可透過快速點擊按鍵的方式，將自己的所在位置直接傳送給911，以及規定駕駛員必須在乘客或旅行接送10小時後休息 6小時等等。

Uber英國地區經理Tom Elvidge表示，「對於這樣的結果我感到相當高興，我們將繼續與倫敦交通局合作，以解決他們的擔憂並贏得他們的信任，同時，Uber將會繼續為客戶提供最好的服務。」

倫敦為Uber於歐洲城市中最大的市場，一共擁有350萬個用戶，因此，這項結果將為Uber在倫敦的經營帶來很大的動力。據了解，新的法規將在下個月生效，目前Uber還計畫要重新在芬蘭繼續營運。

消息來源：theverge

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