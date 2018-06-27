（優活健康網記者林奐妤／編輯整理）你的護眼專家很有可能對此功法嗤之以鼻，因為他們根深蒂固的觀念，認為僅靠視力訓練是不可能改善視力的。既然驗光配鏡這個產業是以銷售眼鏡為主，會有此一反應也就不足為奇了。令視光師懊惱的是，眼鏡行和超市都已對老花眼鏡跳樓大拍賣，導致他們的生意一落千丈。

調節或會聚都與肌肉習習相關

坊間最流行的講法是眼睛的調節（或會聚）是無法學習的。然而，你卻可以訓練高爾夫揮杆或網球發球，並期望球藝逐漸精湛。換句話說，訓練這些卓越能力，是一個我們耳熟能詳的觀念。既然如此，眼睛又怎麼能排除於外？畢竟，調節或會聚都與肌肉習習相關。

視力的表現在晚上比早上差的多

眼睛有個調節區間。這個區間就是我們能夠看清楚的部位。它非常靈動，不斷改變。辛勤工作了一整天，在你還沒感覺累癱之前，很有可能親身經歷過此一現象，就是你已注意到了視力的表現在晚上比早上差的多。

當我們垂垂老矣，萬事皆易、景物全非是不可避免的。能量與耐力逐漸衰退，我們會需要更多的休息，也得把動作放緩。在40幾歲時就可以開始感受到眼睛調節能力（也就是視力）的限制。

調節能力是可以被訓練的

幸運的是，調節能力是可以被訓練的。這話之所以能夠成立，是因眼睛的聚焦系統正如同身體其他部位，是透過肌肉運作的力量所達成的。肌肉的力量與彈性皆可被改善及訓練。本書就是要教導你如何操作以改善你的視力。

如果以往的生活堪稱平衡，以致看近及望遠的能力並無差別，那你就頗有可能終生都能維持非常好的視力。在鄉下、農莊等類似場所工作的人，經常能維持良好的視力。例如，在南美洲的原始社會以及其他生活重心以打獵為主的地區，居民通常擁有卓越的視力。

當我們號稱視力為20/20時，這意味著你站在距離視力表六公尺遠的地方，可以看到八百二十七毫米高的字型。這是衡量看遠能力的指標，也稱作視敏度。有時可以藉由除式轉換成小數點來表達，因此完美的視力就是1.0。這也可以以公制來表達，完美的視力就應該是6/6或100%。此處所有的符號指標都表達了同樣的衡量尺度。

年齡漸長時 視力會自然而然的退化

多數已經存在的研究，皆環繞在視力相關的議題上。然而，有個專門研究終身「正常」視力的議題。艾略特（D. B. Elliott）等人在1995年發現，24歲者的正常視力大約在20/14。當我們年齡漸長時，視力會自然而然的退化，因此在75歲時，正常視力會落於20/19。

（本文摘自／實證有效！神奇的老花眼自癒法／商周出版）

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