新華社聯合國６月２６日電（記者王建剛）中國常駐聯合國代表馬朝旭２６日表示，國際社會應支持阿富汗政府就國內和解問題與包括塔利班在內的反政府武裝達成一致，開啟和平進程。

馬朝旭在當天舉行的安理會阿富汗問題公開辯論會上說，推進民族和解是解決阿富汗問題的根本途徑，應堅定支持「阿人主導、阿人所有」的和平和解進程。塔利班應積極回應阿富汗政府的和平倡議，致力於實現阿富汗持久和平與穩定。中方歡迎加尼總統宣布與塔利班暫時停火，讚賞阿富汗政府為維護國家穩定、促進民族和解、推進經濟發展所作的努力。國際社會應繼續為阿富汗提供堅定支持。

馬朝旭說，實現和平穩定是阿富汗國家重建和經濟發展的基礎。國際社會應繼續支持阿富汗國家安全部隊能力建設，增強阿富汗自主防衛能力，共同有效應對恐怖主義、跨國犯罪及毒品走私等威脅，並通過區域層面的努力幫助阿富汗應對上述挑戰。

馬朝旭強調，中國同阿富汗是傳統友好鄰邦，支持阿富汗早日實現和平、安全、穩定與發展。阿富汗是「一帶一路」沿線重要國家。安理會決議多次指出，各方應通過「一帶一路」倡議等促進阿富汗經濟發展及區域合作，幫助阿富汗實現穩定與繁榮，通過對話與協作共同致力於構建人類命運共同體。中方將繼續根據安理會相關決議要求，與各方共同努力，幫助阿富汗利用自身優勢，參與區域經濟合作及互聯互通，實現經濟社會發展。