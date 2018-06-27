OPEC計劃增產原油 全球備用產能越來越少北京新浪網 (2018-06-27 12:51)
新浪美股訊 日期:27日彭博報導，石油輸出國組織（OPEC）正在響應消費者的呼籲生產更多石油，但是這隻會讓石油市場更加緊張。
沙特上周承諾大幅增產，但是給市場的安慰轉瞬即逝，在周二被一掃而空，因為美國對伊朗實施更嚴厲制裁，將焦點拉回到緊急原油供應緩衝減少的現實。
「OPEC的閑置產能減少」使得「原油價格更多地面臨上漲風險」，高盛集團的董事總經理Brian Singer表示。
據國際能源署（IEA），OPEC及其盟國可以在緊急情況下動用的備用產能總計約340萬桶/天，主要在沙特。
隨著落實上周在維也納承諾的增產100萬桶/天，閑置產能將減少。沙特計劃到下個月把產量提高到創紀錄的1，080萬桶/天，將動用該國閑置產能的約40%，使得全球的供應緩衝下降到只相當於全球供應量的2.6%。
這將限制OPEC對進一步供應中斷事件做出反應的能力--而這種情況還會大量發生。隨著經濟危機惡化，委內瑞拉的產量預計將進一步下滑。本月早些時候，利比亞意外損失了40萬桶/天的產量，因為一個武裝組織襲擊了兩個重要的石油碼頭，這又促使另一個武裝團體控制了該國大量的工業。
據諮詢公司Energy Aspects Ltd．的數據，華盛頓推動美國盟國到11月完全停止購買伊朗原油，可能導致市場供應減少150萬桶/天。
OPEC所處的兩難境地，在周二原油市場走勢的波折中暴露無遺。美國原油期貨價格先是因為沙特計劃大幅增產而下跌，然後又大漲至70美元之上，為一個月內首次，因為美國國務院公佈了打算針對伊朗石油行業採取的措施。
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