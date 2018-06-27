【華為輪值董事長徐直軍：明年9月將推出5G手機】在今日舉行的2018世界移動通信大會上海站上，華為輪值董事長徐直軍表示，2019年3月，華為將推出針對5G的獨立組網方案，6月會推出5G手機晶元，9月推出5G手機。這是華為首次明確5G相關業務推出的具體時間。