華為輪值董事長徐直軍：明年9月將推出5G手機北京新浪網 (2018-06-27 12:52)
【華為輪值董事長徐直軍：明年9月將推出5G手機】在今日舉行的2018世界移動通信大會上海站上，華為輪值董事長徐直軍表示，2019年3月，華為將推出針對5G的獨立組網方案，6月會推出5G手機晶元，9月推出5G手機。這是華為首次明確5G相關業務推出的具體時間。
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