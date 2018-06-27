多年之前，郝海東在做客節目時曾表示，C羅火不過三年。不過多年過去，C羅的狀態仍然如日中天，對於自己當年的說法，郝海東做出了回應。

2010年，郝海東在做客節目時說：「C羅他沒有任何的，比克洛澤，魯尼強，沒有任何的，沒有。」不過在之後的幾年，C羅卻已經成長為現象級球星，本屆世界杯第一場比賽，就完成帽子戲法。於是很多網友就將當時郝海東的話重新拿出來嘲諷，認為郝海東「看走眼」。而對於自己當年的言論，郝海東也做出了回應。

郝海東說：「我說他的狀態，我也很感受到奇葩的社會裡，這些人有活乾沒活干，拿這個東西來說。而且有一些他的數據也好，他當時踢球的，我說的他是在國家隊，他當年在國家隊，2010年的時候，有兩場比賽踢得並不好，就像你現在看見的他一樣。他是進了兩個球，進的是什麼球，是點球和自由球，我們光看一個人或者聽誰的名字，他整場比賽失誤多少你看見了嗎，他進了一個球不代表他就踢得好，那是全隊的，沒有全隊，你進一個球有什麼用呢，那就1-4輸了，那就沒人說你好了，俱樂部和國家隊的比賽還是不一樣的。」

（新體）