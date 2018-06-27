順境看團隊，逆境看主帥，絕境看巨星！

世界杯之所以是全球第一大賽事，就因為這是巨星的角鬥場。貝利、馬拉多納、貝肯鮑爾、齊達內、羅納爾多……這些足球歷史上的傳奇人物，不管俱樂部生涯多麼輝煌，真正讓他們淬鍊出爐、青史留名的，還是在追逐金杯過程中的那些頂級對抗。

在會盟天下英豪的道路上，巨星們怎能在小組賽中就折戟沉沙？

2014年的巴西，C羅在德國美國的圍攻下抱憾止步，獨舞的梅西雖然殺進決賽，卻也和金杯咫尺天涯，雙驕在最鼎盛之年就這樣失之交臂。年齒又長四歲，當梅羅已不再年輕，今年的世界杯可能就是二人終極一戰的最後機會，作為球迷來講，沒人願意雙方有誰過早離開。

於是，我們看到了梅西在生死戰中爆發，讓阿根廷在微小概率中殺出重圍；我們看到C羅使出渾身解數，讓葡萄牙在錯綜複雜的關係中奠定基礎。原本可能漸行漸遠的兩人又重新站在了一條起跑線上。

自C羅2009年轉投皇馬開始，梅羅之間的交手機會變得穩定起來，皇馬巴薩的交手也被看做雙方爭奪天下第一的爭鬥，此消彼長、高潮迭起。

但在國家隊層面，梅西C羅卻總是緣鏗一面。自2006年同時上演世界杯首秀，過往的三屆大賽中，阿根廷和葡萄牙均有名局，卻總是功虧一簣。僅有的兩次以民族領袖身份碰面，均是熱身賽，梅羅各取一勝，各進一球。

這也不僅讓我們想起曾經NBA賽場的一大遺憾。

科比被譽為最接近喬丹的得分後衛，5次總冠軍、81分神蹟、賽季場均35.5分的得分王、跳投美如畫…

詹姆斯自高中便享譽全美，天選之子、MVP拿到手軟、一人可以帶著CBA級別的隊友闖進總決賽…

在2010年之前，兩人的對抗也被認為是聯盟第一的爭奪，23VS24被熱炒了多年，但可惜的是，雖然常規賽穩定交手，兩人卻從沒有在NBA總決賽的層面上進行過較量，一劍定江山的畫面只能永久的停留在球迷的想像中，誰是最強這個話題缺少了一錘定音的比較。

如今的梅西C羅同樣面臨這個話題，球迷們各執一詞，爭論不下。好在命運的安排讓雙驕終於走到了決鬥的門檻，只差最後一步，兩塊最堅硬的試金石之後就是比武場。

在梅西C羅的心中，世界杯冠軍才是永恆的目標，但觸碰金杯之前，踏過對方又是成功的最佳註腳。

（斯文已逝）