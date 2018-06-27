全民奪寶！人人賺錢！玩家們翹首以盼的《天之禁2》大型全新版本——「無盡的寶藏」協同新區新服【逐鹿】已經於6月15日重磅襲來！伴隨著新版本上線，新神獸「軻微」、新地圖「軒轅寶庫」、20萬白金公會賽、首屆「最強王者」幫會超級聯賽等新服內容與活動也已同步正式開啟。

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推薦區服：內測新區【逐鹿】

【神獸降臨！《天之禁2》「軒轅寶庫」人人有錢賺】

隨著新版本的上線，全新賺錢地圖「軒轅寶庫」也隨之重磅開啟！全新的地圖，全新的玩法，全新的遊戲體驗，這危險與機遇並存的世界中不僅有激情的野外PK，還有巨大boss等你挑戰，不論是boss還是小怪的掉落都是異常豐厚的「無盡寶藏」，寶庫一行絕對會讓玩家覺得物超所值，不同於以往的刷怪地圖，小怪隨時都有「大爆」驚喜，人人有錢賺！除了海量的「還魂丹」、「天誅令」、「嗜血丸」等常用PK道具之外，還有可能掉落「4級鍛造石」、「5級神玉合成卷」、稀有「雙人坐騎--比翼雙飛」、超霸氣「坐騎--麒麟」等超豪華獎勵，更令人驚嘆的是此寶庫中還將有機會獲得首次出現的全新「上古神獸——軻微」！

【集日月之光，吼雷鳴之聲——上古神獸「軻微?」】

東海有座山，名叫流波山.此山距海岸約七千里.山上有一種獸，形似牛，全身都是灰色的，沒有角，只長了一隻腳，每次出現都會有狂風暴雨.它身上閃耀著光芒，似日光和月光，它的吼聲和雷聲一樣震耳.這種獸名軻微 ，後來黃帝得到了這種獸，用它的皮製成鼓，並用雷獸的骨頭做鼓槌，敲擊鼓，鼓聲響徹五百里之外，震懾敵兵，威服天下。?

原來在上古千年之前，軒轅黃帝為鎮守「軒轅寶庫」特意將神獸軻微 安置於此，隨著軒轅寶庫的再次開發，神獸軻微 也於長眠中覺醒，並附身於某隻普通怪物之中，只有具備「勇敢」、「仁義」、「幸運」等高尚品格的真正勇士才能最終獲得神獸的青睞！神獸軻微 是其他任何地方絕無僅有的稀世珍寶，千萬不要錯過！

【玩家首爆神獸，土豪重金求購】

而當玩家們還在猜測新神獸如何如何，距離【逐鹿】開服也才只有48小時多一點的時候，昨日（6月17日）下午世界頻道就爆出首只神獸被玩家刷到的消息！於是官方連夜找到了這位幸運兒——【青衫長袖】，並對其進行了獨家專訪！他也表露了自己想將神獸專賣的意願。果不其然，還沒過兩天，遊戲內的另一位玩家◆慕蘇野￣以重金購得這首只神獸，此次交易圓滿結束，而「軒轅寶庫」的大門，一直敞開著！

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關於《天之禁2》：

《天之禁2》是由綠岸網路傾力打造仙俠網游，旨為所有仙俠網游愛好者奉上一場酣暢淋漓的仙俠遊戲盛宴。《天之禁2》本著「爽戰」遊戲理念，並圍繞著賺錢、顏值、體驗、版本及玩法五大維度進行顛覆式革新升級，全天候熱血戰鬥點燃你的激情；遊戲有數十名遊戲女神組建「美女主播天團」，深閨佳麗日夜陪你玩遊戲，24小時暢聊不停息；遊戲擁有裝備100%打造體系及玩家自由交易模式，並開放一系列全新福利活動，每日暢玩輕鬆賺錢，非RMB玩家優選！

《天之禁2》 2018仙俠網游巨作

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