《蟻人2》新預告 蟻人召喚飛蟻當「滴滴」，海鷗搞事情北京新浪網 (2018-06-27 12:46)
？ ？隨著《蟻人2：黃蜂女現身》即將上映，今天，漫威發佈了電影第9支電視預告，展示了蟻人的「煩惱」：本想出個任務救個人，卻屢屢被一隻海鷗搞事情，打不上車……
？ ？《蟻人2》新預告：
？ ？預告中，正要出緊急任務的蟻人，在身體變小后打算召喚飛蟻當滴滴專車，然而，來一隻被海鷗吃掉一隻。好不容易成功騎上一個，開心的蟻人還給「這輛座駕」起了名字叫安東尼奧·班德拉斯（西班牙著名男演員）。最後……安東尼奧·班德拉斯也被吃掉了。
？ ？《蟻人2》將於7月6日北美開畫，香港、台灣在內的國際市場則是7月4日。內地尚未定檔。
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