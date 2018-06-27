蛟龍出擊勇者無敵《戰地聯盟》經典玩法再現北京新浪網 (2018-06-27 12:46)
在戰地聯盟中還保留著爆破模式，在炎熱沙城這張地圖上，一直延遲著經典CS玩法中的AB區安放炸彈玩法，房主創建可自由設置回合數，分為蛟龍突擊隊及猛虎特遣隊，當某一隊先贏得殺戮回合數的后，比賽就會結束，判定該隊伍獲勝。作為紅海行動觀看者，當然還是希望蛟龍隊能夠勇往直前，畢竟勇者無敵！從勝利條件上看，蛟龍隊可優先佔領安放炸彈區的有利位置，等待猛虎前來安放炸彈，有勇有謀才使比賽更有意思，欣賞不懼生死的勇士，更欽佩善於思考的戰友！
如此說來猛虎隊豈不是虧大發了，不要著急，畢竟炸彈在猛虎隊手上，擁有一定的主動權，可別忘了三十六計中還有一計「聲東擊西」，用在這裏再好不過了，只需反過來搶佔先機那就勝券在握了。
《戰地聯盟》拔槍測試已經火爆開啟，更多的精彩玩法請持續關注!想體驗一把真"槍"戰的FPS玩家不容錯過哦!
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