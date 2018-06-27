《絕地求生》關閉第三方交易 商人損失慘重欲哭無淚北京新浪網 (2018-06-27 12:52)
5月3日《絕地求生》官方突然"暫時"關閉個人交易功能，稱這樣做是因為個人交易功能遭受到了第三方網站的濫用。
直到今天，在PUBGSteam官方微博下依然可以看到一些玩家和電競飾品交易平台催促官方儘快開放個人交易。大家都知道很多商人和用戶都受到了不同程度的損失，但你知道這損失具體有多少嗎?
在國外reddit論壇上，有個叫 IAmNotOnRedditAtWork 的用戶因為好奇由於這種情況到底丟失了多少皮膚，於是編寫了一個程序，提取OPSkins交易機器人庫存URL的完整列表，將這些商品當前的最低售價(實際價格已經經過了大幅下跌)計算了這些商品的總價值。
計算后的結果相當令人驚訝。這些商品的總價值竟高達1018486.58 美元，換算成人民幣約為6673633.3154元。小編為大家截取了部分商品的信息，列表的右側分別為數量-Steam價格-總價值。
其中竟然還包括兩個橄欖枝平底鍋皮膚，要知道它曾經被炒高至3萬美元(約合人民幣19萬元)，真是想想就覺得非常可惜。
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