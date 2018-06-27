索尼互娛今天宣布，旗下好評電影大片《勇敢者遊戲》上線PS Store，而稍後將開啟與卡普空人氣動作遊戲《怪物獵人世界》的聯動，一起來了解下。

·世界76個國家發行備受好評的索尼影業遊戲題材大片《勇敢者遊戲》6月27日今天上線PS Store，感興趣的玩家可以選擇購買納入自己的電影庫隨時欣賞。

·7月11日起，《勇敢者遊戲》聯動《怪物獵人世界》活動開啟，玩家（PS Plus加入者限定）可以獲得精美原創聯動主題，感興趣的玩家不要錯過了。