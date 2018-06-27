7月10日，BATTLE到老!《劍靈》全新職業鬥士即將領銜出道，七月暑期版本專題今日搶先上線。

我用大劍說話——作為《劍靈》首個擔任坦克角色的職業，新職業鬥士蓄勢待發，預約活動正在火熱進行中。不僅僅是新職業，在即將到來的暑期版本中，遊戲還為玩家準備了外傳劇情新篇章、新一代挑戰副本、成長裝備優化、全新的師徒系統等諸多新內容、新玩法，更有多重活動助力新職業降臨，豐厚福利領到手軟。

《劍靈》七月暑期版本專題鏈接：http://bns.qq.com/

新職業鬥士7月10日領銜出道 預約享豪禮

傳說中的「40米大刀」終於來了，這一次，就是要鬥志昂揚，激情滿滿霸氣側漏!《劍靈》全新職業鬥士自先行片曝光后就備受玩家關注，如今終於確定將在7月10日登場。

全新職業鬥士使用的武器是大劍(重劍)，在戰場上的定位是前排扛傷作戰的坦克型角色，並且擁有著兩種不同姿態的戰鬥方式，一種可大幅提升自身攻擊能力和移動速度，一種則偏向於中遠距離的輸出。目前，新職業預約活動正在如火如荼的進行中，搶先預約新職業，在7月10日版本更新后就能領取到豐富的預約大禮包，更有55級直升券助力新職業一步到位!

不只是新職業 暑期版本更多驚喜搶先了解

除了新職業鬥士之外，《劍靈》在即將到來的暑期版本中還將「解鎖」外傳劇情新篇，岳太后的陰謀，將再次掀起怎樣的腥風血雨，風雨中飄搖的洪門又將何去何從?

新版本新征程，更將迎來全新的極限挑戰，新一代挑戰副本正在緊鑼密鼓籌備中，有勇氣前來一戰?

新挑戰需要有更強大更便捷的助力，全新裝備成長優化即將上線，神兵利器由玩家親自打造!還有全新師徒系統也將在暑期版本中正式與玩家見面，新玩家不慌，老師父帶你一起闖蕩劍靈。重裝的全新聚靈閣也已蓄勢待發，全面升級的福利更走心。

全新版本專題今日上線 多重福利活動助力

在《劍靈》全新職業鬥士聚焦各界目光的同時，眾所矚目的暑期版本專題於今日搶先開放，除了揭曉版本及新職業上線時間，公佈暑期版本的新玩法、新內容之外，還首次預告了七月即將開放的，喜迎新職業上線的多重運營活動。包括55級直升券，新職業一步到位;7月14日、15日，準點在線全新時裝和海量Q幣點券任意領;線下BATTLE賽，觀賽就送禮包，更可搶先欣賞神秘宣傳片;BATTLE登錄禮，208Q幣即享千元禮包;水蛙的旅途特別活動助力，領養水蛙環遊世界;師姐女團全民總選舉，參與互動贏獎勵;老玩家回歸，可得豐厚回歸禮;入駐新區的新玩家，也有特別優待;全服挑戰，享受激情戰鬥的同時也有挑戰禮可以獲取……

此外，多平台送專屬特權福利，新版本上線的7月10日至8月20日期間，Wegame、心悅娛樂部、騰訊電腦管家、超級會員、藍鑽貴族、QQ瀏覽器等，都可以領取到讓人心動的大禮包。

《劍靈》全新職業鬥士即將在7月10日登場，重劍在手鬥志昂揚，新一輪挑戰即將開戰!全新版本專題頁已上線，多重活動攜豐厚大禮助力來襲!

關於劍靈

《劍靈》(BNS)，全稱Blade & Soul，是由著名網游開發商NCSOFT開發，騰訊遊戲代理的一款全新東方風格3D MMORPG。《劍靈》在設計上力求突破傳統，華麗唯美的畫面，流暢動感的動作，拳拳到肉的打擊感，以及飛天入地的體驗令人心馳神往，是一款具有劃時代創新精神的網游巨作。