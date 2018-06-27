天下會武的比賽已經進入到白熱化階段，經過小組賽的激烈角逐，16強隊伍已脫穎而出。這個拼操作秀配合的競技賽黑馬不斷湧現，比賽撲朔迷離，誰是真正的主角，將登頂最終的王者之位，我們拭目以待。賽事競猜持續進行，參與活動贏取好禮：離火、金剛砂、典籍註解、紫色真元符集和天馬坐騎!猜中冠軍更有稀有稱號「神算無雙」等你來領!

【人氣專區—天下會武】

現已火爆開啟，歡迎入駐

【16強戰隊出線名單】

32進16的比賽中，各戰隊貢獻的精彩瞬間足以顛覆我們對往常爭霸賽的認知，也讓我們重新見證了不同門派的犀利操作。慕容作為瘋狂的人頭收割機，連斬6人不在話下。而武當大爆發，一場打跪5人也是實力圈粉。曾一度被視為輔助門派的天龍、鬼谷，也在大賽中有驚人的表現。團隊成員間的默契配合力挽狂瀾，讓波雲詭變的賽事更加撲朔迷離。我們期待著16進8的大戰，能帶來更震撼的賽事體驗。

晉級隊伍一覽表

【競猜贏稀有稱號、上百離火】

天下會武的比賽熱情從場上燃燒到場外，可能你是默默路過的江湖過客沒來及參賽，或是超凡脫俗的世外高人不願披巾掛帥，亦或你只是想好好做個安靜觀戰的美男子，其實不一定非要親自上場才能贏走榮譽，通過賽事競猜，同樣可以參與到比賽的狂歡中來，獲得會武點兌換超多好禮：離火、金剛砂、典籍註解、紫色真元符集和天馬坐騎。猜對冠軍的少俠，還可獲得「神算無雙」稱號(180天)。

競猜贏大獎

參與方法很簡單：

1、參與專題頁面競猜，點擊鏈接來投票，獲得會武點。http://cxg.changyou.com/guess

2、參與暢秀閣活動，每一天都有競猜可獲會武點，比賽當日競賽直播間參與競猜，可贏得更高會武點。

【8強賽戰火即將點燃】

參賽戰隊將進行短暫的調整，迎接即將到來的8強之爭。6月30日晚20:00,7月1日晚20:00，我們相約暢秀閣競賽直播間，一起點燃激情，暢爽今夏!

賽事進程

【3D浪漫武俠端游《新天龍八部》】