CC直播女主播在莫斯科的另類世界杯直播北京新浪網 (2018-06-27 12:52)
2018年俄羅斯世界杯足球賽正在如火如荼地進行，精彩的賽事和俄羅斯獨特的風土人情，也吸引著大批國人不滿足於在電視機和電腦前看球，而是親身前往俄羅斯，現場感受世界杯的激情。
CC直播當紅主播依陽就是其中一員。世界杯期間，她前往俄羅斯，途經聖彼得堡，維堡和莫斯科等城市，親身感受世界杯賽事的激情狂歡，並且通過CC直播平台，將行程所見所聞實時直播給國內的觀眾(每晚19:00—21:00)。
如果你也想身臨其境地感受俄羅斯世界杯盛況，不妨去依陽的CC直播間看看，美女主播陪你看足球，帶你逛俄國!
不僅如此，依陽此次的世界杯行程，還帶了一些有趣的小東西，你能看出是什麼么?
對，是飛機杯!想知道此次依陽帶著飛機杯去世界杯做什麼了，就快去她的CC直播間(http://cc.163.com/909666)一探究竟吧。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
國產《阿修羅》官方回應撤檔停映 市場環境不公正！【北京新浪網】
姜文四年磨一劍的《邪不壓正》為什麼這麼「難看」？【北京新浪網】
馮提莫微博曬美照九連拍 細心網友：又去酒店直播了？【北京新浪網】
《進擊的巨人》第三季官方中文PV 利威爾大戰巨人！【北京新浪網】
《寶可夢探險尋寶》前後期最強寶可夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》