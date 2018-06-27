2018年俄羅斯世界杯足球賽正在如火如荼地進行，精彩的賽事和俄羅斯獨特的風土人情，也吸引著大批國人不滿足於在電視機和電腦前看球，而是親身前往俄羅斯，現場感受世界杯的激情。

CC直播當紅主播依陽就是其中一員。世界杯期間，她前往俄羅斯，途經聖彼得堡，維堡和莫斯科等城市，親身感受世界杯賽事的激情狂歡，並且通過CC直播平台，將行程所見所聞實時直播給國內的觀眾(每晚19:00—21:00)。

如果你也想身臨其境地感受俄羅斯世界杯盛況，不妨去依陽的CC直播間看看，美女主播陪你看足球，帶你逛俄國!

不僅如此，依陽此次的世界杯行程，還帶了一些有趣的小東西，你能看出是什麼么?

對，是飛機杯!想知道此次依陽帶著飛機杯去世界杯做什麼了，就快去她的CC直播間(http://cc.163.com/909666)一探究竟吧。