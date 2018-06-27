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【世界杯新服「旗開得勝」今日預約】

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【清涼夏日嘉年華 全民狂歡等你來】

隨著暑期的臨近，《桃花源記2》特色清涼夏日嘉年華即將火熱開幕，超多好玩遊戲內容悉數上線!火妖來襲、火靈降世以及歡樂種西瓜等等，精彩不斷!此外，新一輪老友回歸活動也已來襲，邀請曾經與你共同冒險的好友即可獲得豐厚好禮哦，親愛的朋友，快來與我再戰一程吧!

【仙境大唐歡樂多 奇異冒險闖不停】

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