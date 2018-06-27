《天下3》2018全新資料片「笑望滄溟」帶來了重新定義MMORPG團戰的「五行通天塔」：以五行劃分五大陣營，全圖紅名，非友即敵，專屬聲望還可用於獲得全新戰場專屬時，以及可培養全新系統「山河畫卷」的珍稀道具。遊戲亦同步開啟十周年紀念活動，永久紀念稱謂、永久紀念時裝，伴君十載，相識猶如故人歸!十周年大抽獎更有前所未有的豐厚大禮獎池，你的十年，不虛此行!這個六月，來資料片新服「笑望滄溟」，參與「澤被天下」活動贏豐厚返利，助力少俠等級衝刺，先人一步!

【全新五層立體場景 五方亂鬥再掀戰場激情】

全新團戰「五行通天塔」採用全新的五大陣營對戰式設計，陣營之外皆紅名，分別以金曜、木曜、水曜、火曜、土曜對應金、木、水、火、土五行之力。五層立體的互動式場景，由內而外、由上及下，分佈著難度不同、擊殺獎勵不同的紅名怪物。

同時，「五行通天塔」採用累計積分式的勝負機制，從而讓玩家用有制定不同制勝策略的無限可能。積分的來源也不僅僅只有擊殺，其中玩家可以在自己陣營的地盤上每隔一段時間自動獲得積分，也可以擊殺其他陣營玩家，獲得其15%的積分作為獎勵!少俠不妨走偷襲路線，在敵方打得不可開交時，上前收走殘血人頭;亦可趁機蹲守在高分區域迅速拉大積分差距，做個「隱忍的王者」。

另外，五行通天塔的每一層都盤踞著終極boss幽都王的分身，一直在等待著少俠的挑戰!若能成功戰勝他，將獲得增加10%攻擊的強力buff，從而讓戰場局面扭轉，甚至反敗為勝!

也正因為獲取積分方式的多樣性與難易程度的不同，五行通天塔鼓勵玩家憑藉各自的智慧與策略贏得戰場勝利。少俠可以選擇不殺人只刷怪，以數量取勝;或憑自身硬實力在最高層紮根，以質取勝;更可伺機而動，截殺其他陣營玩家獲得積分!若少俠還有其他制勝奇招，不妨來通天塔一試身手!

【天下十年 落地生花 十周年慶典即將溫情上線】

《天下3》作為網易自主研發的旗艦遊戲，於今年正式度過了它的十歲生日。為回報各位玩家多年以來的熱愛，《天下3》十周年慶典活動即將火熱來襲!永久稱謂、永久時裝……更有誠意的十周年抽獎獎池，包含稀世遊戲禮盒、絕讚實體周邊、珍稀遊戲道具等奢華獎品，全服無門檻抽獎，只等你來上線將獎品抱回家!

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《天下3》是網易自主研發、極具探索又充滿際遇的3D MMORPG，展現了一個雄奇壯麗、異彩紛呈的逼真虛擬世界。全新資料片「笑望滄溟」公測，全服亂鬥、全新團戰再現驚濤駭浪，天選小隊集結精銳守護大荒世界，山河畫卷、星曜五行解封星辰聖獸。更有新老玩家攜手同遊，共享戰鬥榮耀，在風華絕代的大荒世界里揮劍滄溟，一戰封神!更多信息，請關注《天下3》