春未老，風細柳斜斜。試上超然台上看，半壕春水一城花，煙雨暗千家。寒食后，酒醒卻咨嗟。休對故人思故國，且將新火試新茶，詩酒趁年華。6月29日12：00周年新服【乾坤】傾心開啟。詩酒笙歌，人間美事。春光再好，將暮將歇。趁時光正好，來《蜀山縹緲錄》一起問道修仙吧。

版本介紹：http://shushan.wanmei.com/hd/1806/info/index.html

1.周年慶·普天同樂

1. 活動時間：6月27日-7月11日

活動NPC：錦城(17,-57)NPC錦華年

活動條件：角色等級≥30級

活動介紹：周年慶到啦!周年慶大使帶著豐厚的周年好禮來到了錦城，給所有仙友發放福利了哦!活動期間，只要進入遊戲，找到周年慶大師，均可獲得」二周年感恩禮」一份，同時還將獲得周年慶絕版稱號「雙花開處盡風流」。

活動獎勵：

周年福利禮包：內含橙色法寶*2、蟠龍緋*2

周年永久紀念稱號：雙花開處盡風流

2.周年慶·變廢為寶

活動時間：6月27日-7月11日

活動NPC：錦城(17,-57)NPC錦華年

活動條件：角色等級≥10級

活動介紹：周年慶期間，各種資源使用過多，就連物資豐厚的錦城都有些吃不消了!快交上你們手中的閑置材料，為慶典出一份力吧!

3.周年慶·風將起獻禮

活動時間：6月27日-7月11日

活動NPC：錦城(17,-57)NPC錦華年

活動條件：角色等級≥10級

活動介紹：活動期間，所有仙友每日可在周年慶大使處領取風將起三種文字中的任意文字3個和獎勵。玩家需與其他玩家交互獲得自己缺少的文字，恰好湊成「風將起」三個字。此時可找NPC領取活動獎勵。

活動獎勵：經驗、憐妖寶鑒·翡翠

4.周年慶·整點領豪禮

活動時間：6月29日

活動條件：角色等級≥10級