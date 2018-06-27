傑瑞米·艾恩斯加盟HBO《守望者》劇集北京新浪網 (2018-06-27 12:53)
HBO新劇《守望者（Watchmen）》又添一位重量級卡司。
據外媒報導，曾出演《蝙蝠俠大戰超人：正義黎明（Batman v Superman）》的傑瑞米·艾恩斯（Jeremy Irons）將加盟該劇飾演一未知角色。他曾在《蝙蝠俠大戰超人：正義黎明》和《正義聯盟（Justice League）》中飾演阿爾弗雷德，此外他還曾在《獅子王（The Lion King）》中為刀疤獻聲。以下為《守望者》的其他演員：
該劇將由《守望塵世（The Leftovers）》的主創妮可·卡索（Nicole Kassell）和達蒙·林德洛夫（Damon Lindelof）共同執導。林德洛夫透露劇集將是基於原作漫畫世界的新原創故事，結合當今時代，會有一些新角色。劇中，「超級英雄」們仍被世界看做法外之徒。
《守望者》講述了政府授權的英雄愛德華·布萊克（Edward Blake）被謀殺后，他的夥伴曼哈頓博士（Doctor Manhattan）、羅夏（Rorschach）、夜梟一代（Nite Owl）和絲鬼一代（Silk Spectre）等罪惡戰士進行調查，並揭露了驚天陰謀的故事。
_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
國產《阿修羅》官方回應撤檔停映 市場環境不公正！【北京新浪網】
姜文四年磨一劍的《邪不壓正》為什麼這麼「難看」？【北京新浪網】
馮提莫微博曬美照九連拍 細心網友：又去酒店直播了？【北京新浪網】
《進擊的巨人》第三季官方中文PV 利威爾大戰巨人！【北京新浪網】
《寶可夢探險尋寶》前後期最強寶可夢【北京新浪網】