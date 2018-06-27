7月5日，《古劍奇譚網路版》即將開放大規模刪檔【凌雲內測】，測試資格激活及客戶端下載通道現已開啟！很快，你就將拜入師門，正式成為一名仙家弟子。今日奉上一本《古劍奇譚網路版》風物考，其中不僅記載著長安、江都等地的風土人情，更將在人間影響頗大的數個組織勢力都收錄在其中。有此一冊，必能助你在江湖行走、斬妖除惡時事半功倍！

願此番入凡歷練之行，你也可以尋得屬於自己的道！

>>《古劍奇譚網路版》內測資格激活通道<<

http://gjol.wangyuan.com/active_cs/active.php

>>《古劍奇譚網路版》內測客戶端下載頁面<<

http://gjol.wangyuan.com/library/download.html

長安白日照春空，綠楊結煙垂裊風

長安，自本朝聖元帝立國時便定都於此，是一處極繁榮的大都市，素有「八水繞長安」的美譽。長安熱鬧繁華，寬闊的街道四通八達，各路商號雲集於此，從胡姬酒肆到本地吃食，應有盡有。西南方向那充滿異域風情的胡人聚居區，更是長安城內不可錯過的一道風景。

若是怕迷路錯過，不如叫上一輛馬車，在城裡兜上一圈，熱情的車夫一定會將最值得一看的長安風物介紹給您！

南幸江都恣佚游，應將此柳系龍舟

江都是江南地區最繁華的大城市，既是宣和帝復國后的都城所在，也是前朝舊都。在這裏，江南水鄉的秀美和富庶體現得淋漓盡致。大大小小的石橋將零散的陸地連接起來，形成一個整體。橋下有船家駕舟而過，正在為剛進城的少男少女介紹遠處聳立的佛塔。隔壁市井上，南北行貨彙集於此，清脆的叫賣聲夾雜著吳儂軟語，似要讓人融化在這如詩似畫的江南風光里。

少年結客江湖場，重義輕生一劍知

在長安和江都，甚至是大江南北的各個角落，都有無數人在為自己的信念而奮鬥。他們或有一顆濟世之心，為超度亡魂遊走於荒墳凶宅間；或是秉持自己的學術理念，希望靠知識和智慧造福千家萬戶；又或者執著於挑戰自我，以領取和完成更高難的懸賞作為體現自身價值的方式。

但無論他們選擇了哪一條路，都會有志同道合的夥伴。這些人聚集在一起，便形成了各種各樣的組織。各位仙家弟子入世闖蕩，必然會與他們有所接觸。若是對某個組織抱有認同，不妨加入其中，成為一員，說不定會有意外收穫哦！

接下來，就從風物考中選取三個最具特色的組織，為大家介紹一二吧：

【青燈行者】

青燈行者乃地府判官幽廉君所創。他們提著青燈遊走於鬼氣旺盛之地，力求將迷途、為惡的鬼魂引向地府之路。因為青燈行者大部分時間遊走在凶宅墓地中，給人一種神出鬼沒之感，想加入他們可就需要一定機緣了。

【博物學會】

博物學會是由各地民間學者組成的同好性質研究組織。究竟是誰創辦了這個學會已不可考，但傳言世上大多數能工巧匠和博古通今之士，多少都與其有些關係。博物學會在長安和江都皆設有分會，附近的學者們將之作為常規的集會地點，來此各抒己見，交流心得。

【血露薇】

血露薇是中原江湖最大的賞金傭兵組織，其成員自稱「吃賞人」，通常都有雙重身份。每當有委託出現時，吃賞人便會持「赤羽金令」為信物，獨自完成任務。他們將挑戰更加艱難的任務視為一種「榮耀」，而不僅僅將完成委託當做謀生手段。

除了以上介紹的三種組織，隨著玩家逐漸深入古劍世界，還將有機會發現諸如在修仙門派中久負盛名的宗聖宮，以及受命於皇室的天機九宸等更多或有趣、或神秘的組織勢力。若有興趣，踏遍這山河萬里，做個四海皆友的遊俠也是不錯的選擇。

現在，拿好這一份風物考，將裏面的內容一一記下。準備7月5日出發，踏上尋道之旅，在這三界之中做個自在遊仙吧！

>>前往《古劍奇譚網路版》門派專題，三宗六派盡在掌握<<

http://gjol.wangyuan.com/zongpai/sect.html

>>前往《古劍奇譚網路版》官方論壇，有趣活動輪番登場<<

http://aurogon.bbs.wangyuan.com/index.php?gid=26

【關於網元聖唐】

網元聖唐秉持「用快樂的方式傳承中國傳統文化」核心理念，旗下現有上海燭龍、北京九鳳、翔躍信息、呈祥影視以及推趣世紀五家全資子公司。《古劍奇譚》系列第三代單機遊戲《古劍奇譚三：夢付千秋星垂野》及客戶端網路遊戲《古劍奇譚網路版》預計將於2018年上市推出。

【關於上海燭龍】

上海燭龍信息科技有限公司（Aurogon Info&Tech (Shanghai) Co., Ltd.）是遊戲軟體業內資深人士所組建的遊戲研發公司。上海燭龍立志於民族遊戲精品的研發，力求打造最好的中文RPG遊戲，樹立華人次世代遊戲的典範。以通過遊戲這種方式弘揚中華文化，並以此為展示自己理念的渠道。目前，燭龍團隊正有條不紊地推進《古劍奇譚》品牌系列產品研發，持續雙向發展單機與網游作品。