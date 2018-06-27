重啟版《鐵血戰士（The Predator）》日前發佈了一張令人毛骨悚然的全新海報。

在本次發佈的海報中，一隻進化過的終極鐵血戰士單手捏起鐵血戰士的頭顱，頭顱上的眼睛還在發出紅光，而脊椎上已經淌滿綠色的血液，十分令人震撼。

重啟版《鐵血戰士》導演由沙恩·布萊克（Shane Black）擔任，並親自參與劇本的創作。這已經不是沙恩·布萊克第一次自編自導了。他曾自編自導過烏龍式喜劇《小賊、美女和妙探（Kiss Kiss Bang Bang）》，漫威經典IP《鋼鐵俠3（Iron Man 3）》。風格既能商業，又能文藝，擁有很高的可塑性。男主角波伊德·霍布魯克（Boyd Holbrook）在《金剛狼3（Logen）》中飾演反派唐納德·皮爾斯。女主奧立薇婭·瑪恩（Olivia Munn）在《X戰警：天啟（X-Men: Apocalypse）》中幾乎百分百還原超級英雄靈蝶。

該影片已定檔於今年9月14日在美國上映。

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。