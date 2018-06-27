以「單職業」為主打特色的單職業狂戰網游《滅神》（http://syol.wan.360.cn）現已火爆公測！遊戲推出了「裝備回收」、「元寶懸賞」、「聖妖系統」等諸多創新玩法，受到廣大玩家的喜愛。現在，《滅神》最具特色的PVP玩法「聖域爭霸」全面來襲，瘋狂的搶奪，激烈的廝殺，當然在詩的遠方，還有超乎想像的福利在等著你！

《滅神》官方網站：http://syol.wan.360.cn

「聖域爭霸」在開服或者合服第三天晚上20:00-21:00期間以及每周三、周六晚20:00-21:00期間會展開激烈對決，活動開啟18:00前會長或副會長可以進入活動面板進行報名。申請攻城的公會結成「攻城公會」聯盟，在活動開始前系統還會為公會排名前10未報名的公會自動報名，流入到「攻城公會」聯盟的陣容當中，而本期的守城公會則會安排上一期的獲勝方來駐守。全部聯盟會視為一個公會進行戰鬥，聯盟只在活動期間生效。倘若聯盟獲勝，由聯盟內積分最高的公會獲得城主獎勵。

攻城開始后，聖域皇城前會刷出主城雕像，只有擊毀雕像才可進入皇宮內部，勝利的條件則是在21:00攻城戰結束時，佔領聖域皇宮的公會將獲得最後的勝利，倘若只剩下一個公會，那自然是誰佔領誰就贏啦！如果皇宮內只剩下聯盟成員，則聯盟內積分最高的公會將會成為佔領聖域皇宮的勝利公會。倘若到活動結束之時還沒有分出個勝負，那就是無勝利方，守城方輪空，這就會回到開服時，大家集體打雕像最後搶皇宮的情況。

對於攻城方有沒有什麼方法能夠快速搶到皇宮？最簡單最暴力的方式就是團結，「人多一起砍，行走靠報團」，準是沒問題的，想要單打獨鬥除非是血量厚到驚人，所以不建議大伙兒分散行動，也可以使用一些戰術上的策略，比如示敵以弱，先把血量少的玩家當肉來吸引守城方，守成方一定會想殺了他爆裝備，這時候這個血量少的玩家只要跑路就可以，剩下的玩家就上去狂砍雕像，畢竟傷害是一樣噠，只要砍就離成功更近一步。對於守城方來說，上述方法也同樣適用喲！

第一次開服佔領聖域皇城的公會會長會獲得全服唯一的「聖妖皇冠」，佔領聖域皇城唯一稱號「聖域霸主」，還有全服公告為你直播！此外，勝利方和失敗方積分排名的1、2、3名公會成員按照個人積分排名可領取不同檔次的禮包喲！海量鑽石、元寶、符文碎片、神威令等超豐厚福利就等你來拿，無論勝敗與否，只要在皇城待夠5分鐘以上，都可以在活動結束后獲得聖域爭霸參與禮包哦！所以還等什麼呢？要麼成為會長，要麼加入公會，來參加難得的爭霸活動吧！

除了「聖域爭霸」之外，遊戲裡還有諸多PVP玩法等你來嘗試！如果你有滿腔熱血無處釋放，就快來《滅神》（http://syol.wan.360.cn），釋放你的天性吧！

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遊戲介紹：

《滅神》是360遊戲推出的首款單職業狂戰網游。遊戲以東方魔幻為題材，將玩家塑造成為身懷絕技的傳奇戰士。在被妖獸和邪惡巨龍侵襲的幻想大陸中，玩家需要不斷粉碎邪惡勢力的陰謀和破壞，為正義而戰。遊戲集合了裝備合成、套裝收集、寵物助戰、幻翼升階等趣味十足的核心玩法，讓玩家身臨其境體驗充滿東方魔幻元素的奇幻世界。