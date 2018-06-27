《血源》聖杯地牢中武器使用的寶石有所區別，想要入手的話並不算難，今天小編帶來「蕭唱晚」分享的《血源》聖杯地牢全武器收集攻略，希望能幫到大家。

注意

1.所有的武器都在迷宮一層，不用打任何BOSS。

2.如果需要開迷宮機關，也會演示機關路線。

怪獸爪

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怪異怪獸爪

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失落怪獸爪

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怪異鋸肉刀

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失落鋸肉刀

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怪異鋸矛

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怪異獵人斧頭

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怪異伸縮手杖

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