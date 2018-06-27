《血源》聖杯地牢全武器收集攻略 血源怪異、變異武器獲得方法北京新浪網 (2018-06-27 12:57)
《血源》聖杯地牢中武器使用的寶石有所區別，想要入手的話並不算難，今天小編帶來「蕭唱晚」分享的《血源》聖杯地牢全武器收集攻略，希望能幫到大家。
注意
1.所有的武器都在迷宮一層，不用打任何BOSS。
2.如果需要開迷宮機關，也會演示機關路線。
怪獸爪
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怪異怪獸爪
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失落怪獸爪
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怪異鋸肉刀
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失落鋸肉刀
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怪異鋸矛
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失落鋸矛
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怪異獵人斧頭
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怪異伸縮手杖
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