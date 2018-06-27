生命線號救援船移民 歐盟6國同意接收中央廣播電台 (2018-06-27 11:42)
法新社報導，在歐盟(EU)成員國爭執多天該如何處置一艘滯留馬爾他外海的難民救援船之後，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)26日表示，已有6個歐盟國家同意接收船上200多名移民。
馬克宏26日與天主教教宗方濟各(Pope Francis)會面後，在羅馬(Rome)表示，有關「生命線」號(Lifeline)救援船上的233名移民，包括法國在內的6國，將各自接收「幾十人」。
馬克宏同時也批評經營「生命線」號的德國非政府組織(NGO)違反「所有規範」，在利比亞海巡已經介入救援的情況下，還前去拯救移民。馬克宏說，「我們不能永遠接受這種情況。」「我們降低(偷渡)路程的風險，最終將被人蛇集團占便宜」。
在馬克宏做此評論之前，馬爾他曾表示，只有其他歐盟國家也接收移民，馬爾他才會讓移民上岸。
「生命線」號於21日救起包括孩童與孕婦在內的移民，但船隻鄰近國家─馬爾他與義大利，一開始都不願意讓移民上岸。由於歐盟成員國仍未解決如何處理移民湧入的僵局，自上周起，「生命線」號上的移民命運一直未定。不過義大利與馬爾他現都已同意接收「生命線」號上部分移民。
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