元大寶華綜合經濟研究院今天(27日)公布台灣經濟成長率全年最新預測更新，較上次上修為2.55%，但仍比主計總處先前預估的2.6%稍低。院長梁國源表示，今年上半年台灣整體經濟表現比原先預期來得好，不過，由於美中貿易戰目前仍處於「漫天喊價」，未來如果實質顯現，預估將在第四季對於經濟產生衝擊。



美中貿易戰接二連三，不過，元大寶華綜合經濟研究院27日公布台灣全年經濟成長率最新預測，仍上修至2.55%，令外界質疑，美中貿易戰是否對台灣幾乎沒有產生影響？院長梁國源表示，儘管今年第二季還沒有結束，但台灣第一季經濟成長表現優異，且比預期來得好，因此決定上修全年經濟成長率預測。梁國源說：『(原音)上半年經濟成長率的數字，會這麼亮眼，有一部分來自去年上半年的基期比較低，不過，把基期效果扣掉之後，非基期效果成長的部分，還是比大家預期來得好，這是最主要上升的原因。』

由於美中貿易戰開打至今，第一波清單將於7月6日正式實施，主要針對中國製輸往美國產品，共約340億美元的產值，額外課徵25%關稅。梁國源也指出，美中貿易戰目前仍處於「漫天喊價」的階段，且第一波付諸施行的清單，多屬於和產業關聯性效果不高的產品，因此對雙方的經濟影響還不算大，至於第二波清單喊出的2千億產值部分，如果真正執行，對於實質經濟產生的衝擊，將於第四季顯現。梁國源說：『(原音)現在是處在喊價的階段，真正要實施時，還要經過一道蠻長的行政程序，真正讓它付諸施行，應該是今年下半年的第四季，甚至是12月左右，或是11月底左右。』

不過，美中貿易戰對於金融市場的影響已經產生，包括新興國家股市下滑、貨幣轉弱。梁國源也表示，美國聯準會未來可能會因為美國不再進口中國的低價產品，使得美國國內物價拉升，而更積極升息，導致美元更加走強，在亞洲貨幣轉弱的情況下，預測今年新台幣兌美元匯率均價為30.1元。