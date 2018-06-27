僑委會從2004年開始辦理海外青年來台英語教學志願服務活動，13年來已發展成為該會規模最大的青年研習活動，今年就有近600位來自美、加、英等國家地區的青年志工，規劃前往國內16縣市、81所國中小學進行英語志願教學服務。僑委會委員長吳新興今天(27日)在記者會上致詞時也期待這項活動可以協助台灣學子提升英語能力，同時增進海外青年與台灣的互動連結。



僑委會辦理的「海外青年英語服務營」已執行13年，這項活動鼓勵成長於母語是英語國家地區的海外青年，在暑假期間來台前往偏遠或教學資源缺乏的國中小學擔任英語教學志工，提供偏鄉或弱勢地區學童難得的英語學習跟對話機會。

僑委會委員長吳新興27日上午在記者會上致詞表示，「海外青年英語服務營」不僅強化了華裔第二、第三代對於台灣的認識與感情，也啟蒙了台灣小朋友的英語教育，吳新興說：『(原音)在國際化裡，英語是一個很重要的工具，我們辦理這樣的英語夏令營，由海外的華裔、台籍子弟擔任小老師，透過政府資源整合運用，讓這個計畫愈辦愈好。』

僑委會表示，這項活動獲得海外僑界肯定與迴響，因此報名非常踴躍，是該會每年辦理青年研習活動中，返台參加人數最多、規模最大的活動；僑委會還指出，此活動至2017年為止，已有4千多位海外青年志工參與，總計嘉惠3萬多名偏鄉地區學童，也讓海外青年貼近台灣，與台灣產生情感聯繫。