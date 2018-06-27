教育部國教署今天(27日)舉辦「健康促進學校計畫成果發表會」，除了表揚績優獲獎學校，也在會中公布近年來我國學生各項不良健康指標數據，結果顯示，包括齲齒率、視力不良率、肥胖率及吸菸率都呈現下降趨勢。雲林縣廉使國小則是靠著健康密碼「85210」，1年內讓學童的視力不良率大幅下降4%。



教育部國教署結合衛生福利部及縣市政府，共同推動「健康促進學校計畫」，27日舉辦今年的成果發表會。國教署表示，近年來學生各項不良健康指標都呈現下降趨勢，以102到105學年度統計，國小一年級學童齲齒率從50.3%下降到47%，四年級學童齲齒率從44.6%降為41.2%；小學生平均視力不良率由48.1%降到45.9%，國中小學生體位過重及肥胖比率從30.1%降至28.8%，高中職學生吸菸率則從11.9%下降到9.3%。

會中共有12個縣市政府及112所學校獲獎，其中，雲林縣廉使國小獲頒學童視力保健特優學校。校長吳景州指出，因為校內學生視力惡化嚴重，1年前開始推動健康密碼「85210」，「8」就是每天睡滿8小時、「5」就是天天5蔬果、「2」是手機與3C產品，每天使用不超過2小時、「1」是每天喝1,500CC的水、「0」是零含糖飲料及垃圾食物。

吳景州表示，透過「85210」的推動，及提升下課淨空率、增加戶外活動，已大幅降低學生們的視力不良率。吳景州：『(原音)我們本來近視率是43、44、45%的近視率，但是我們推動視力保健之後，我們的視力惡化率降到41、42%左右，那我們學生的就診複診率是達到100%。』

另外，南投縣爽文國小師生以拍攝短片「靈」爽文事件，藉由劇中人物獲得閻羅王還魂的過程，向大、小朋友宣導抽菸、嚼檳榔的危害，並提醒還在抽菸、嚼檳榔的人，戒除這個習慣永遠不嫌晚，讓這部短片獲得特優獎。