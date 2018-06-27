3年前發生在新北市八仙樂園的塵爆事件，造成15人死亡、484人輕重傷；經過3年來的搶救、開刀、復健，終於讓許多傷友及陪伴的家屬，逐漸走出傷痛。當時收治了43名傷患的台北榮民總醫院今天(27日)舉辦「八仙塵爆三周年－傷友回娘家」的活動，讓大家看到31名傷友現在都能堅強地面對未來的人生。



台北榮民總醫院27日舉辦「八仙塵爆三周年－傷友回娘家」的活動。北榮院長張德明表示，回想起3年前的今天，晚上8時32分，發生震驚國際的爆炸案，當時連沒有值班的醫護同仁都衝到醫院來幫忙。之後的100天，榮總動員了至少13個部科、456名醫護同仁，來照護這些離死神只有一線之隔的年輕傷患，其中包括6名燒傷面積超過80%的患者。

張德明指出，所幸北榮展現了優異的醫療水準、團隊合作及愛心，也達成零死亡的目標。因此，他今天十分開心，看到這麼多傷友都能走出傷痛，堅強地面對未來的人生。張德明說：『(原音)那我今天很感動地看到，當時躺在床上這些病人，包著紗布的、綁著腿的、彈繃的，每天換藥，這些痛苦的、呻吟的病人，都能夠再度地站出來，甚至於有的已經可以貢獻社會，當游泳教練，當跆拳的選手，那麼在便利商店服務，每一個人都可以在他的職場裡面工作，在他的人生裡面有新的一頁。』

八仙塵爆事件發生時，年僅13歲的李竣毅是當時年紀最小的傷者，與他同行的姊姊不幸在受傷後2天過世，成為八仙塵爆第一位往生的孩子，之後竣毅媽媽帶著李竣毅轉到北榮治療，現在也已逐漸恢復正常生活。

竣毅媽嗎哽咽地表示，竣毅的姊姊離開人世，讓她非常心痛；所幸竣毅在北榮住了9個多月後，終於逐漸康復，也讓她感到越來越有希望。她說：『(原音)坦白說，今天的日期，我真的很怕遇到。因為在3年前的現在，我們的孩子正在跟死神拔河。所以我現在很慶幸，可以看到每天弟弟很開心地走出去外面，跟他的同學還有他的朋友一起生活，然後還可以一起打球，也慢慢地充滿了很多期待和希望。』

竣毅是北榮最後一位出院的八仙塵爆傷患，初期受傷面積高達90%，期間經歷36次大小手術，剛出院隔天，竣毅媽嗎光是幫孩子的兩條腿換藥，就換了6個小時，還有身體及雙手還沒換。現在看到俊逸從當初大、小便都無法自理，到現在不僅長高了16公分，體重也增加了21公斤，媽媽真的很欣慰。