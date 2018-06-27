禁捕30年種群數量恢復 日本計劃重啟商業捕鯨北京新浪網 (2018-06-27 11:23)
原標題：禁捕30年種群數量恢復 日本計劃重啟商業捕鯨
[環球網報導 記者 屈騰飛]據日本NHK電視台6月27日報導，鑒於鯨魚的種群數量已出現大幅回升，日本政府計劃在2018年9月召開的國際捕鯨委員會（IWC）大會中提議重啟商業捕鯨。
上世紀80年代，IWC曾通過決議，禁止商業捕鯨，日本在此後也未進行過商業捕鯨活動。日本政府認為，近年來鬚鯨等品種的數量已大幅回升，決定提議重啟對部分鯨魚的商業捕殺。
但是，提案通過需要IWC大會四分之三以上多數通過，而目前支持捕鯨和持反對態度的國家嚴重對立，完全無法做出重要決定。為此，日本政府還計劃提議調整相關機制，在滿足一定條件時，提議獲得過半數讚成即可通過。
報導稱，雖然日本長期以來主張重啟商業捕鯨，但未得到廣泛支持。因此此次提議能否為反捕鯨國接受，尚未可知。
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