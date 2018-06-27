法新社報導，巴西總統泰梅爾(Michel Temer)與美國副總統彭斯(Mike Pence)，26日討論了滯留美國南方邊境的巴西孩童命運。

泰梅爾告訴記者：「我提出我方政府已準備好幫助把巴西孩童轉送回巴西，如果孩童家屬希望如此。兩國當局將持續就此議題進行接觸。」

大約50名巴西孩童在美國與墨西哥邊界被迫離開父母之後，目前正待在美國的庇護所中。

自美國對非法移民實施「零容忍」(zero tolerance)政策以來，已有超過兩千名孩童被迫離開父母，受影響的多數是中美洲移民。

儘管美國總統川普(Donald Trump)已取消在美墨邊界拆散移民家庭的做法，多數孩童仍未與家人團圓，而是待在美國衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)數間庇護所接受照料。

泰梅爾說，「對於巴西社會與政府來說，這是個極度敏感的議題，我要求(彭斯)特別關注，以確保這些家庭很快就能重聚。」泰梅爾也感謝彭斯「有意願」合作。

彭斯則表示，「我們將致力於讓這波非法移民潮中被逮到的家庭重聚，包括巴西家庭在內」，彭斯並堅稱，「美國是人類史上最歡迎移民的家」。

不過彭斯也說，沒準備好合法移民美國的人，就應該待在母國。