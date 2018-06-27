台北-溫哥華以波音787客機執飛

【旅遊經 洪書瑱報導】

加拿大航空於去(2017)年復航至今(2018)年滿一周年，為了歡慶開航周年及加拿大國慶，即日起至2018年7月1日期間將在官網推出限時優惠活動，只要輸入促銷代碼「ANNIVERSARY18」即可享加拿大與美國共124個航點全線九折優惠。另外，本週六(06/30)同步推出線上闖關抽機票，與加拿大國慶日實體攤位活動，同步祭出十張免費美加來回機票及加拿大極光行程等上百樣精彩獎項！



為了歡慶國慶及復航周年慶，加拿大航空優惠活動，包括：台北直飛溫哥華來回14,400元起(未稅、參考稅金為5,026元)、台北經溫哥華飛往美國西雅圖13,770元起(未稅、參考稅金為5,187元)，適用出發日期至開票日起至2019年4月30日止(全程需於2019年12月31日前完成)！

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加拿大航空自2017年6月開航以來，平均載客率為這條航線之冠，加拿大航空一直自我期許能夠成為台加在經貿、文化及旅遊等雙邊交流最大的助力，也希望發揮我們絕佳的日間航班優勢、搭配溫哥華機場中文自助通關系統及美國境外海關的設置，邀請台灣旅客更便利且更深入探索加拿大64大航點與美國60大航點。





多倫多倫多是加拿大航空四大樞紐之一，便捷轉往美加東岸各城黃刀鎮絕美極光夜景洛磯山脈美景聞名全球，四季日夜個有不同的美加拿大深具自然奇景及人文風情都十分豐富的國家，甚至吸引超級夯的韓劇《鬼怪》至加拿大取景，孔太太們想回溫孔劉於《鬼怪》踏過的足跡，不妨趁優惠時出遊加拿大！加拿大從西岸洛磯山脈的冰原探險、西北地區的幸福極光、東岸法語城市的人文楓情，以及大西洋四省特色的峽灣地形與豐饒海鮮，都是探遊加拿大最佳行程！除此之外，6月30日即將推出的周年慶活動網站中，民眾可先行在線上暢遊美加124個航點，感受這個被全球旅人評選為最佳旅遊目的地的絕美國度！

加拿大航空為慶周年，除了官網限定的美加線全面九折限時優惠外，在線上還推出闖關抽機票活動，為了邀請民眾親身感受加拿大風情，於6月30日在台北客家文化園區中午過後將舉辦的加拿大國慶日活動32攤設攤活動，現場有精采的加拿大美食、美酒等，並可以參與傳統曲棍球體驗以及晚上9點可感受加拿大航空煙火秀等表演，在台灣感受加拿大風情！凡至加拿大航空攤位就有機會獲得特製紀念小禮，民眾除了有機票優惠訊息，還有花百元抽機票活動！

除此之外，為了服務台灣旅客，推出台灣在地化服務，除了在6月推出外籍航空少見的台語客服員服務外，於7月1日起至9月30日止，在行天宮還設置機場接送服務，搭乘經濟艙旅客，只要透過線上服務申請，即可免費搭乘巴士前往機場，而商務艙乘客，還有賓士專送服務，相關訊息請至加拿大航空官方網站(https://www.aircanada.com)或台灣官方粉絲團「加拿大航空公司」查詢。



圖片：加拿大航空