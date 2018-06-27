（中央社吉隆坡2018年6月27日綜合外電報導）馬來西亞警方今天表示，警方從與前首相納吉有關的6棟房宅搜出眾多物品，包括現金、一大堆珠寶與昂貴的包包，價值高達2億7300萬美元（約新台幣83億1558萬元）。



馬來西亞警方商業犯罪調查組組長阿瑪爾（Amar Singh）在記者會上說：「這些物品的總價值，依零售價格估算，達到9億1000萬到11億令吉（馬國貨幣）。」



這些物品價值相當於2億2500萬到2億7300萬美元。