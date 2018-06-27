中信銀ATM出包 系統調校已恢復正常中央社 (2018-06-27 12:22)
（中央社記者韓婷婷台北2018年6月27日電）中信金控(2891)旗下中國信託商銀自動櫃員機(ATM)傳出提領異常，包括23日、25日都有客戶投訴交易異常，中信銀表示，主要因為系統調校，目前已恢復正常。
中信銀表示，為提升服務品質，在23日凌晨進行例行系統維護作業，部分客戶在ATM進行存提款交易時連線中斷，造成交易異常，經相關人員及時修復，已在23日早上7時恢復正常，並在25日協助交易失敗的客戶恢復權益。
此外，中信銀在25日晚間10時進行ATM、網路銀行、行動銀行系統調校作業，其中，ATM在晚間10時30分至11時30分發生連線異常，也有部分客戶受到影響，交易失敗，中信銀也在26日協助客戶保障權益。
中信銀今年4月也曾出現交易系統大塞車，當時ATM、網路銀行受到影響，中信銀花了約30分鐘排除狀況。
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