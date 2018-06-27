（中央社台北27日電）紐約時報報導，中國藉一帶一路計劃全球投資，令斯里蘭卡身陷債務危機，不得不將赫班托達港租借給中國。外界認為，中國拿下這個幾乎沒有經濟效益的港口，目的在其軍事情報戰略地位。



報導將赫班托達港（Hambantota Port）形容為「不通往任何地方的港口」，相較斯里蘭卡最大港口可倫坡港2012年3667艘船的吞吐量，當年只有34艘船停泊在赫班托達港。



赫班托達地區人口稀少，位於很大面積依然覆蓋著叢林的斯里蘭卡東南沿海地區。除了海港，向中國貸款興建的大型項目還包括一座能容納的人數比赫班托達地區首府人口還多的板球場、一座6月以來沒有任何民航固定航班的大型國際機場。



報導指出，赫班托達是前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）的故鄉，藉著大舉開發赫班托達，據信有不少來自中國的貸款流進拉賈帕克薩及其競選團隊的帳戶，同時承諾讓中國公司承包多數工程，付給高額的工程款與工人薪資。



2009年，為了紀念拉賈帕克薩隔年的65歲生日，他定下赫班托達港口隆重開張的目標，並且開始一項雄心勃勃的擴張，比港務局最初制定的時間表足足早了10年。



官員們稱，當時中國工人開始夜以繼日地建設港口，但當工人們建設內港時，他們沒有考慮到有一塊巨石堵住了港口的入口，導致油輪等大型船隻無法進入，而大型船隻是該港口的商業基礎。



港口當局官員不想忤逆總統的意願，繼續迅速向前推進。2010年11月18日，在拉賈帕克薩生日那天，赫班托達港口舉行了盛大的開放儀式，而巨石還擋在那裡。



報導稱，一年後，中國港灣工程公司以4000萬美元的價格炸掉了那塊巨石，這個天價引起了斯里蘭卡外交官員和政府官員的質疑；一些人公開質疑到底是中國公司收費過高，還是這個價格包含給拉賈帕克薩的回扣。



當然，中國也要求回報。前斯里蘭卡外交秘書、駐華大使羅德瑞戈（Nihal Rodrigo）表示，當時與中國官員的討論中說得很明白，共享情報是該港口貸款交易的一部分。中國方面表示，「我們希望你能讓我們知道都有誰來、在這裡停留過。」



到了2012年，赫班托達港還在擴張，建造成本也不斷上升，促使拉賈帕克薩2012年再向中國政府索要7.57億美元的貸款。



中國以更加嚴苛的條件同意，第一筆貸款為3.07億美元，最初採取的是浮動利率，之後被重新協商到了更高的6.3%的固定利率。在2008年全球金融危機爆發後，利率通常在1%或2%以上。



報導指出，2015年總統大選，至少有760萬美元從中國港灣的渣打銀行帳戶匯往拉賈帕克薩競選活動的分支機構，但腐敗的內政仍讓拉賈帕克薩下台。



新任總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）領導的政府雖然急於讓斯里蘭卡重新靠攏印度、日本和西方，但龐大的債務讓斯里蘭卡無法脫離中國的手掌心。



在拉賈帕克薩的領導下，該國的債務增加3倍，在他離任時達到448億美元。僅2015年就有46.8億美元的貸款到期。



斯里蘭卡最後與中國簽約，等同放棄赫班托達港，鑒於印度等周邊國家的擔憂，最終協議禁止外國將該港口用作軍事目的，除非獲得當地政府的許可。該條款之所以存在，是因為中國海軍潛艇已經可以在斯里蘭卡停靠。



但斯里蘭卡官方幾乎沒有真正的控制權。雖然協議明確排除了中國將其用於軍事用途的可能性，但欠中國一大筆錢的斯里蘭卡能有多少說話的餘地，令外界擔憂。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070627