（中央社記者邱俊欽桃園機場27日電）一家報關業者涉嫌長期偽變造身分證等證明文件，冒用身分製作委任書等報關資料，以方便貨物快速通關，嚴重違反進口貨物申報管理的正確性，遭到航空警察局查獲究辦。



航空警察局今天上午在破案記者會表示，航警局從今年1月至今，已經偵破29件運輸毒品案，查獲包括19公斤二級毒品、123公斤三級毒品，其中，在追緝中發現，利用桃園國際機場各倉儲貨運站園區，申報貨品走私進口的毒品高達約102公斤，占航警局查獲毒品總重量的71.8％。



航警局指出，為加強邊境緝毒及防止倉儲貨運園區的刑案增加，航警局刑警大隊、保安大隊與桃園市政府警察局刑警大隊，從昨天深夜起進行倉儲掃蕩，同時擴大臨檢倉儲貨運站園區人車進出，並查核保全人員、報關行人員身分。



警方在清查各倉儲貨運站園區報關業者名冊中，發現一家報關業者，為求便宜行事，涉嫌長期以偽變造身分證或他人身分證明文件，充當納稅義務人，同時也冒用身分製作委任書等報關資料。



警方表示，這家報關業者除了明顯損害被害人權益，也嚴重影響進口貨物申報管理的正確性，警方同時也在報關業者所屬公司查獲偽刻印章86枚、身分證正反面影本79張、報關個案委託書21張，調查後將公司李姓負責人等多人，依照違反偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：梁君棣）1070627