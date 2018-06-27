（中央社記者陳偉婷台北27日電）台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊今天說，過去一年台灣醫院治理出現重大問題，衛福部卻沒作為，盼監委調查；醫事司說，強化醫療法人管理已提醫療法修法，修法通過可強化管理。



台灣醫療改革基金會等20多個代表基層醫護的勞團工會、病友社團及藥師代表等上午到監察院陳情，舉發衛生福利部對財團法人醫院弊端處理不力。



劉淑瓊表示，過去一年多是醫院治理最動亂、黑暗的一年，包含長庚醫院爆發急診醫師出走風暴、濫用子宮鏡檢查，馬偕醫院也有董座之爭，後來陸續又有新光洗腎透析用水系統事件、振興醫院扯上婦聯會爭議等；但應負督導職責的衛福部竟「事前沒查到」、「事發沒下文」、「事後沒結案」。



劉淑瓊說，衛福部處理醫療財團法人有「尚方寶劍」，但寶劍不出鞘，「是不能用？不敢用？還是不好用？」根據醫療法41條規定，當醫療法人管理不善，衛福部可糾正、整頓，要求部分或全部門診停止，甚至停業，衛福部有這麼多籌碼，就應該針對亂象好好去查。希望監委深入調查衛福部是否有違法失職。



衛福部醫事司長石崇良上午受訪指出，行政部門依法行政，授權不足的地方則應依法治程序進行修法或立法，是現代民主國家的基本原則。有關強化醫療財團法人管理，衛福部已提出醫療法修正案，強化董事會治理、資訊透明公開及社會責任。



石崇良說，針對重大醫療事故為強化系統除錯機制，也提出醫療事故預防及爭議處理法，未來將要求醫療機構主動通報，並仿飛安事故啟動外部調查，公布結果。以上2個法案都已經立法院社會福利及衛生環境委員會審查，希望在下會期二三讀通過後即可施行。（編輯：黃于）1070627