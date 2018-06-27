勞動部前抗議 勞團1人受傷送醫中央社 (2018-06-27 12:24)
（中央社記者余曉涵台北27日電）勞權公投聯盟因不滿勞基法有關工時與輪休間隔的相關條文，今天抗議勞動部打壓公投，勞團人士意圖將抗議海報張貼到勞動部門口時，與警方爆發衝突，造成勞團1人受傷送醫。
勞權公投聯盟日前呼籲全民連署公投廢除勞基法修惡，今天到勞動前抗議，並召開「勞動部！捍衛勞權龜孫子 打壓公投急先鋒」記者會。
勞權公投聯盟代表朱智德指出，勞動部作為勞動主管機關，應該要保障全台勞動者權益，但這幾次的修法，都是幫資方節省人事成本，讓資方便利，日前發出新聞稿，根本是打壓勞工的公投權。
朱智德認為，勞動部日前新聞稿提及勞權公投通過會導致無法保障至少11小時的輪班間隔、特休假可以遞延等內容，勞動部過去先砍掉勞工7天國定假日，卻要勞工必須接受部分行業的輪班間隔，否則連11小時都沒有，這些情況都是政府一手造成的。
勞團不斷高喊抗議口號後，隨即意圖將抗議海報張貼到勞動部門口，與警方發生推擠衝突，過程中台灣國際勞工協會成員陳容柔不慎跌倒，撞到頭部緊急送醫。
對於勞團的訴求，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉說，公投是很重要的民意表現，但勞動部有責任跟義務說明勞動法令，讓外界瞭解，勞動基準法部分條文是在兼顧安全跟彈性下修正，並沒有修惡。（編輯：陳清芳）1070627
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